Can féminine 2022 : Après la défaite en quart de finale, les lionnes visent les barrages pour aller au mondial…

Fin de parcours pour l’équipe nationale de football féminine du Sénégal suite à son élimination de la CAN Maroc 2023 par la Zambie, aux tirs au but (1-1 ; 2-4.) Il faut dire que les Lionnes n’ont pas eu la même chance que leurs pairs de la sélection masculine qui ont remporté la CAN 2022 à l’issue de la séance de penaltys.



Les petites protégées de Mame Moussa Cissé échouent aux portes des demi-finales et se privent par la même occasion d’une qualification à la prochaine coupe du monde féminine prévue du 20 juillet au 20 août 2023 entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Une grosse désillusion pour les Lionnes qui se voyaient déjà mondialistes avec les quatre places réservées aux demi-finalistes de cette CAN.



Mais, rien n’est encore perdu puisque le Sénégal disposera d’un joker sous la forme d’un match qualificatif pour les barrages du 17 au 23 février (Nouvelle-Zélande, 10 équipes pour trois places qualificatives) pour aller chercher une des deux places encore disponibles sur les six réservées au continent africain.



Dès ce dimanche 17 juillet, les Lionnes devront se remettre en mode compétition pour tenter de battre l’une des équipes défaites en quart de finale…