Can 2023- Élimination : Le retour timide des lions de la teranga au Sénégal

Les joueurs sont de retour à la maison après l’élimination prématurée à la coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023 . Un retour différent de celui de la dernière Can au Cameroun, qui avait mis tous les sénégalais dans un bain de joie.



Hélas, nous constatons sur le visage des joueurs, une manifestation de déception, de regrets et de rêve brisé comme tous les sénégalais qui croyaient encore au retour des lions avec le trophée dans les mains du capitaine Kalidou Koulibaly .



On s'attendait à des critiques de la part des supporters par rapport à cette élimination inattendue.Mais, ils se sont mis à encourager les lions car leur élimination suscite beaucoup de désaccords vis-à -vis de l’arbitrage . Toutefois, les discussions portent sur les leçons à tirer, les changements nécessaires et les objectifs futurs de l'équipe.



Dans l'ensemble, le retour des Lions de la Teranga après leur élimination est un moment de réflexion, de réajustement et de projection vers l'avenir pour l'équipe, les supporters et le football sénégalais dans sa globalité.