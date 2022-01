Can 2022 / Polémique sur les tests Pcr : La remontrance de Eto'o contre les détracteurs du Cameroun.

Réagissant sur la chaîne cryptée française Canal+, le président de la fédération Camerounaise de football a tenu à faire quelques précisions sur les informations qui circulent faisant état de manipulation du Cameroun contre les autres équipes.



"Je tiens à préciser que l'agence qui se charge des tests COVID est exclusivement sous la responsabilité de la Caf. Le Cameroun n'a rien à voir dans cette histoire. La Tunisie a été victime contre le Nigeria avec sept joueurs forfaits. C'est le cas du Maroc et d'autres équipes. Les règles sont connus de tous...", explique le président de la Fecafoot qui répondait à polémique des gardiens de buts Comoriens testés négatif et interdits de jouer contre le Cameroun en 1/8 de finale de la Can 2022 à cause d'une disposition qui précise qu'il faut 5 jours après le résultat négatif pour permettre à un joueur de rejouer.