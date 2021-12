Can 2022 / Phase de poules : Kalidou Koulibaly pourrait rater le premier match des Lions...

À peine rétabli suite à une petite lésion musculaire contractée avec son club Naples, Kalidou Koulibaly qui a été sélectionné par Aliou Cissé pour disputer la CAN, pourrait manquer le premier match des Lions dans le groupe B. Une information relayée par Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe nationale, ce vendredi lors de la publication de sa liste de joueurs.



Selon l'entraîneur sénégalais, le capitaine de la sélection nationale devrait être ménagé pour éviter de le griller trop vite et risquer une rechute qui serait catastrophique pour la défense sénégalaise. Ce qui implique que le Napolitain ne devrait pas être aligné dans le onze de départ qui affrontera le Zimbabwe voire la Guinée durant la phase de poules.



Dès lors, le défenseur du PSG Abdou Diallo qui forme un binôme avec KK, pourrait être associé à Pape Abou Cissé et ou Cheikhou Kouyaté dans l'axe de la défense. En attendant d'en savoir davantage sur l'état de forme de Koulibaly, le coach Cissé semble déjà préparer son plan B pour préserver l'équilibre de son équipe...