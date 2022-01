Can 2021 / Fanzone de Yoff : les supporters se réjouissent de la victoire et demandent de continuer dans cette lancée

Le Sénégal s’impose (2-0) contre le Cap-Vert ! Après une victoire et deux matchs nuls, en match de poule, un match de huitième de finale très serré, malgré les deux cartons rouges de leur adversaire, les supporters se réjouissent de la qualité du jeu et apprécient les joueurs. Il les félicite de cette qualification en quart de finale pour la Can Cameroun 2021...