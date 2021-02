Campagne nationale de vaccination contre la Covid19 : l’APR exhorte à la transparence, à l’équité et au respect du ciblage prioritaire

Alors que la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 démarre ce mardi avec le lancement de l'introduction du vaccin contre la Covid-19, l’Alliance Pour la République (APR) exprime toute sa satisfaction au Président Macky Sall et son adhésion totale à cette décision opportune et incontestablement attendue par de larges segments de notre corps social. Dans la même optique, l’Alliance pour la République (APR) salue dans un communiqué la diligence du gouvernement dans la mise en œuvre de la directive présidentielle dans les délais fixés, et l’exhorte à la transparence, à l’équité et au respect du ciblage prioritaire et soutient sans réserve l’option irréversible du Président Macky Sall d’acquérir près de 7 millions de doses de vaccins en vue de protéger les populations face à la virulence de la pandémie.



À tous les militants du parti, aux camarades de Bennoo Bokk Yaakaar, de la Grande majorité présidentielle et à tout le peuple sénégalais, l’Alliance Pour la République demande, conformément à son Appel pour un « Front uni contre la Covid-19 », de tout mettre en œuvre pour assurer un plein succès à la campagne de vaccination qui démarre le mardi 23 février 2021, et qui requiert une mobilisation collective et une adhésion populaire, assure la même source.



Sur un autre registre, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques, l’Alliance Pour la République d’apprécier à sa juste valeur, la nouvelle feuille de route tracée par le Président Macky Sall pour la création d’une véritable économie du Pétrole et du Gaz, et une exploitation optimale des ressources pétrolières et gazières.



« En effet, au-delà de l’accélération des réformes et l’exécution des projets pétroliers et gaziers, il convient d’anticiper et d’asseoir la préparation des structures et du capital humain en vue d’assurer une entrée réussie dans le cercle restreint des pays pétro-gaziers », lit-on sur le document.



Aussi, l’APR de saluer le processus de transformation structurelle de nos méthodes de travail et de suivi-évaluation dans l’exécution des projets pétroliers et gaziers ; au même titre que la gestion de l’actionnariat de l’État dans le secteur pétrolier et gazier.



« Dès lors, l’APR magnifie le positionnement et l’option irréversible du Sénégal pour la transparence, l’équité et la justice sociale, dans le cadre de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières au grand bénéfice des générations actuelles et futures, avec à la clé, l’implication d’un secteur privé national tel que visée par la mise en œuvre de la loi sur le contenu local », conclut la note.