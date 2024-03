Campagne électorale : Kédougou brave la canicule et le ramadan pour accueillir Amadou Bâ

Tôt ce dimanche, l'hélicoptère transportant Amadou Bâ et Me Sidki Kaba, le Premier ministre, a quitté le département de Tambacounda pour survoler majestueusement les paysages du Sénégal Oriental, et se rendre à Kédougou. Les populations locales ont bravé les rigueurs du Ramadan et la forte chaleur, poursuivant leur jeûne avec détermination, pour accueillir leur invité de marque.

La fièvre électorale a surmonté toutes les contraintes, et la ville a été transformée en un véritable théâtre politique. Sur une image vue du ciel, Kédougou se dévoile dans toute sa splendeur avec en prime une mobilisation de taille ! Les rues animées sont parsemées d’affiches aux couleurs de la coalition BBY témoignant de l'enthousiasme de la population à l'arrivée du candidat Amadou Bâ. Me Sidiki Kaba n'a pas caché sa satisfaction devant l'accueil triomphal réservé à leur convoi.

Les deux hommes et leur caravane se fraieront un chemin à travers une foule en liesse, guidés par une énergie débordante. Avec l’écoute attentive des populations qui sont sorties pour s’imprégner de l’offre programmatique de leur candidat. Amadou Bâ a évoqué les défis auxquels Kédougou est confrontée, promettant un avenir meilleur, des opportunités économiques et un développement durable pour la région.