Campagne électorale : Kanel s’engage à porter Amadou Bâ jusqu’au palais, comme avec Macky Sall en 2012

La campagne électorale bat son plein, et dans la région de Kanel, un engagement fort s'est fait entendre : porter Amadou Ba au pouvoir, à l'instar de ce qui s'était produit avec le président Macky Sall en 2012.

Entre Ourossogui et Orkadiéré, là où se rejoignent les départements de Kanel et Bakel, les rassemblements massifs ont, à plusieurs reprises, ralenti la progression du convoi d'Amadou Bâ, ce samedi. Sans conteste, Kanel est un bastion de fidélité envers l'Alliance pour la République et Benno Bokk Yakaar.

Il faut dire que ce département est étroitement lié à la coalition au pouvoir, et il n'a nullement l'intention de déroger à cette règle. Remporter des victoires éclatantes est une tradition bien ancrée pour Benno Bokk Yakaar dans cette région. Ainsi, une fois de plus, Kanel s'est engagé à soutenir Amadou Ba pour le porter à la tête de l'exécutif, tout comme cela avait été fait pour Macky Sall en 2012.

Il est bon de souligner que d'importantes infrastructures ont été réalisées dans ladite localité, notamment les ponts de Ganguel Souley (160 mètres) et Windou Bosséabé (150 mètres), ainsi que la réhabilitation de l'axe Fadiara-Bakel.