Campagne Présidentielle : Mbacké réussit une mobilisation historique pour Diomaye !

La ville de Mbacké a tremblé hier dans la nuit du mercredi au jeudi, une marée humaine inimaginable a accueilli la caravane de la coalition Diomaye Président. Le convoi roulant à pas de caméléon. Il a fallu deux tours d'horloge pour rallier le lieu de rencontre à Gabou. Impatientes et surexcités, des centaines de personnes ont rejoint la caravane à plus de 2 km de Mbacké à motos, à pied au moment où elle observait une pause pour la rupture du jeûne aux environs de 23h en plein forêt.



«J'ai quitté Touba depuis 15h avec ma famille depuis 19h on vous attendait. Je brûlais d'impatience de vous accueillir, c'est pourquoi j'ai décidé de venir chercher Bassirou Diomaye Faye en cours de route», nous explique-t-il.

Les jeunes venus en masse ont bloqué le chemin à l'entrée de Mbacké. Impossible de progresser, le convoi quitte à vive allure la route nationale pour braver la route caillouteuse afin d'éviter d'écraser cette foule immense qui se jette sur la voiture de Diomaye. C’était l’euphorie totale à Mbacké!



Le candidat Bassirou Diomaye Faye s'est réjoui de cette forte mobilisation en la qualifiant « de jamais vue et de la plus importante depuis le début de la campagne.