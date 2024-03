Campagne Présidentielle: Fatick, titre foncier de Macky Sall déroule le tapis rouge à Diomaye

Les risques de télescopage et de sabotage excitent les cœurs à Fatick. Cette ville, fief de Benno Bokk Yaakar et titre foncier du Président Macky Sall a accueilli le candidat Bassirou Diomaye Faye. Une forte mobilisation composée de jeunes et de femmes et un convoi motorisé ont effectué tout le trajet de la ville avec la caravane de la coalition Diomaye Président.



Une foule déchaînée, avec des cris de joie, rythmait le centre-ville, hier soir. La ville natale de Macky Sall scandait ”Diomaye Moy Sonko” ”Diomaye Président”.



Interrogé sur la rivalité et les enjeux de Fatick où le Président Macky Sall, l'ancien ministre Matar Ba et Cheikh Kanté sortent avec des scores soviétiques. Le jeune candidat à la présidentielle ne semble pas être inquiet. Sourire aux lèvres, il répliqua: «Fatick est fatiguée, Fatick n'est plus le titre foncier de Macky Sall. Diomaye Moy Fatick».



Le candidat de la coalition à l'entame de ses propos, s'est réjoui de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il félicita et encouragea la jeunesse de Fatick qui est abandonnée par le régime, déclare-t-il. Bassirou Diomaye Faye dénonce la situation dans laquelle le tourisme évolue dans les îles du Saloum.



« A Fimela, on a octroyé 100.000 hectares à des étrangers, ça me fait mal parce que je suis fils d’agriculteur. Tous ceux qui sont ici ont vu leurs études être payés par l’argent de l’agriculture. Maintenant ils n’ont plus rien, plus de terres, il faut que ça cesse. Ici, il y a des problèmes d’eau et d’accès à l’électricité, il faut que l’on arrête de voler les biens du pays et de le donner à deux ou trois personnes », a-t-il averti.