Campagne/Kolda : Khalifa Sall déplore le déficit de développement et d'ambition des autorités locales...

C'est un khalifa Sall candidat de la coalition khalifa Président qui a été accueilli cette nuit du 17 mars dans la capitale du Fouladou. Devant la mairie, en faisant face à la presse, il a déploré le déficit de développement de la région et le manque d'ambition des autorités locales. En ce sens, il a rappelé les potentialités agricoles, touristiques et écologiques non mises en valeur par un manque de volonté politique. C'est pourquoi, il précise " notre ambition est que tous les sénégalais sentent la croissance économique. D'ailleurs, que ces derniers se retrouvent dans notre programme qui met au coeur de son processus le développement de l'homme."



Selon, lui toujours " la Casamance doit être un hub économique avec toutes ces ressources. Et je suis écoeuré par la situation moribonde du fleuve Casamance à Kolda qui est une preuve de manque de volonté politique locale et d'en haut. C'est pourquoi, si nous sommes élus, nous allons apporter un changement pour les populations et Kolda..."