Campagne / Caravane à Diamal, Boulel et Gniby : Amadou Ba promet de régler les problèmes du monde rural, avec une majorité à l'Assemblée Nationale

La caravane de la tête de liste de Jamm Ak Njariñ, Amadou Ba, était ce mercredi 30 octobre dans le Ndoucoumane. Auparavant, l'ancien Premier Ministre a sollicité des prières auprès du khalife Général de Diamal, El Hadji Modou Mame Cissé.

Après la cité religieuse de Diamal, le convoi s'est rendu à Boulel où le leader politique a prêché pour la paix et la concorde nationale. De l'avis d'Amadou Ba, "la politique ne doit pas être un terreau fertile à la tortuosité, à la calomnie et au mensonge. Notre œuvre sera bâtie sur la vérité pour qu’au moment de rendre compte nous puissions répondre de nos engagements et de nos promesses », a indiqué l'Ancien Pm. Ce dernier promet aux jeunes et aux femmes de leur offrir un cadre adéquat d'épanouissement et de développement si la majorité est accordée à la coalition Jamm ak Njariñ.

Traversant le monde rural avec sa caravane, entre Gnibi et Mbacké, le leader de la Nouvelle responsabilité, de se soucier de la crise qui sévit dans les zones par essence agricoles avec la mauvaise prévision sur les récoltes. Ainsi, il exhorte les populations à un vote massif pour la liste Jamm ak Njariñ, afin de régler le fléau du vol de bétail et de la cherté des aliments.