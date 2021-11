Camp Abdou Diassé : Sonko, Barth et Gackou libérés

Arrêtés en début d’après-midi et conduits dans un endroit secret, qui se révélera plus tard être le camp Abdou Diassé, Barthelemy Dias, Ousmane Sonko et Malick Gackou ont été finalement libérés.



Les trois hommes étaient la tête de gondole d’un convoi qui se dirigeait vers le Palais de Justice ce matin alors que le procès en appel du maire de Mermoz Sacré avait été renvoyé.



C’est après des échauffourées qui ont éclaté tout au long du parcours que les trois hommes seront mis dans un fourgon de la Police et conduits dans ce camp.



Khalifa Sall et Déthié Fall qui les avaient rencontrés un peu plus tard avaient annoncé qu’ils seraient libres bientôt. Mais ce ne sera pas vraiment le cas puisque quelques heures plus tard, le même Khalifa Sall reviendra pour annoncer la notification de l’arrestation des trois opposants.



Suffisant pour demander aux jeunes de la coalition de se révolter. Les deux voies de la VDN avaient immédiatement été prises d’assaut par leurs militants qui ont bloqué tout accès. C’est sur ces entrefaites que l’annonce de la libération de Barth et ses compagnons a été finalement apprise.