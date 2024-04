Cameroun : Samuel Eto'o et la FECAFOOT rejettent la nomination du sélectionneur de Marc Brys

La fédération camerounaise de football , via son président Samuel Eto'o, a publié un communiqué dans lequel elle déclare ne pas reconnaître les nominations du nouveau staff technique des Lions indomptables,

Marc Brys, effectuées par le Ministre des Sports.



Dans le communiqué, il est précisé : « N'ayant été associés ni de près ni de loin au processus de présélection des candidatures aux postes à pourvoir, nous référant aux dispositions du décret précédemment mentionné et au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs Fifa, la Fédération camerounaise de football ne s'est pas joint au processus de recrutement des personnels nommés au sein de l'encadrement technique, administratif et médical de nos sélections nationales. La fédération nationale ne saurait reconnaître ces nominations effectuées EN DEHORS DE TOUT CADRE LEGAL ET RÉGLEMENTAIRE. Dans l'absolu, la Fecafoot ne saurait être partie prenante de cet acte dénué de tout fondement légal et ne saurait transiger avec les règlements supra nationaux et, encore moins, avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre pays » informe le document.



Un peu plus tôt ce mardi 2 avril, la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), par le biais de son président Samuel Eto'o, avait exprimé sa surprise face à la nomination «surprise» de Marc Brys en tant que nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun.