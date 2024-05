Cameroun : Samuel Eto'o et Marc Brys se réconcilient après leur vive altercation

« Je suis plutôt content d'avoir échangé avec le coach. Je vous remercie tout en m'excusant pour la dernière fois. Je sais que votre mission n'est pas facile malgré votre expérience, vos qualités, mais sachez qu'ici vous aurez notre soutien pour que cette mission soit moins difficile », a déclaré Samuel Eto'o.

« Je pense que le coach vient d'un environnement où il aura besoin de ce côté administratif très professionnel. Il était donc important pour nous de maintenir le cap pour le Cameroun. Je vous remercie une fois de plus, tout en m'excusant pour la dernière fois. Nous n'avons plus beaucoup de temps parce qu'ils [Marc Brys et ses assistants, ndlr] doivent tout faire pour qu'on commence déjà à gagner le 08. Ça ne sera pas facile, mais je vous demande d'être indulgent », a poursuivi Eto'o.

« Je suis quelqu'un qui ne recule pas devant la raison. Si notre équipe fanion gagne, le président que je suis n'aura pas de problème de cheveux. Si on ne gagne pas, j'aurai beaucoup plus de difficulté pour payer des salaires, faire avancer cette mission », a conclu l'ancien attaquant.