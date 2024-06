Cameroun : Les joueurs privés d'équipements, la guerre froide se poursuit entre Samuel Eto'o et le ministère

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun, Marc Brys, ses assistants et l'ensemble des Lions indomptables se sont réveillés sans équipements pour effectuer leurs séances d’entraînement. Visiblement, le conflit interne entre le ministère des sports et Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), persiste.



Marc Brys, le sélectionneur « indésirable » et nommé par le ministère des Sports, s'est insurgé contre cette situation : " On n'a pas de ballons, on n'a pas de matériel, on n'a pas d'équipements. Est-ce que tu penses que le stage se passe bien ? Ça ne se passe pas bien. Déjà deux jours que c'est comme ça. C'est du jamais vu. Ça fait 26 ans que je suis dans cette profession et je n'ai jamais vu ça. On doit, pour le public, les habitants, les 30 millions de camerounais, prouver que même s'il y a des gens qui veulent nous perturber, nous allons nous battre pour le pays."



De plus, les deux entraîneurs adjoints nommés par Samuel Eto'o, Martin Ndtoungou Mpile et David Pagou, n'ont pas été aperçus à l'hôtel Hilton, qui a été réservé par le ministère des sports pour l'équipe nationale. Avec deux staffs techniques et un regroupement extrêmement perturbé les Lions indomptables préparent leurs prochaines sorties. Cette situation déplorable met en péril la préparation des Lions Indomptables avant les prochaines échéances importantes contre le Cap-Vert le 8 juin à domicile et l’Angola le 11 juin à l’extérieur.