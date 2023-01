Cambriolage à Keur Massar : Le véhicule des assaillants appartient à une Imprimerie de Dakar

On en sait un peu plus sur le cambriolage qui a eu lieu hier, tard dans la soirée, à Keur Massar. Cinq (5) individus non encore identifiés se sont adonnés à un vol par effraction et ont fini par tuer un vigile à Darou Thioub, une localité nichée aux confins de «Plan Jaxaay», sur la route de Keur Massar. La voiture utilisée par les cambrioleurs pour exécuter leur sale besogne avait été abandonnée dans cette localité précitée.



Ce véhicule, selon les informations de Dakaractu, appartiendrait à une imprimerie dénommée Centre d’emballage et de papier (CEMPA) dont l’adresse est située au 23 rue Armand Angrand à Dakar. Le chauffeur du véhicule de marque Mitsubishi l'avait garé la voiture devant chez lui à la cité Enda à Keur Massar.



Les 5 malfaiteurs se sont emparés de la voiture de service. Auparavant, ils avaient essayé de dérober un premier pick-up, sans succès. Selon des informations complémentaires, des traces de sang ont été trouvées sur la voiture de service caillassée. «La gendarmerie de Sangalkam qui détenait le véhicule l’a ensuite redonné au CEMPA», informe encore notre source...