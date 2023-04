Camberène/Dégradation du Pont : les habitants mécontents de la qualité de travail de l’autopont par l'ageroute

Les vagues de la mer sont souvent violentes, plusieurs panneaux indiquent le danger qui guette les personnes qui s’y rendent sont placés aux entrées de ces plages.



Mis à part les cas de noyades très fréquents souvent entendus, les pompiers interviennent rarement sur des dégâts causés par les vagues de la mer.



Cela fait presque une semaine que le pont de Camberene situé à quelques mètres de la plage est menacé par la mer, alors que sa mise en circulation est récente.



Pourtant, « On l’avait dit aux ingénieurs qui avaient gagné le marché de la construction.

mais ces derniers n'y avaient pas prêté une oreille attentive » dixit le délégué du quartier.



Selon ces lébous, ce phénomène est très ancien. Il existe depuis longtemps, à l'époque il n'y avait pas encore de pont. Il n'y avait que des montagnes.



Pour les résidents, ce pont est un véritable danger, c’est pourquoi ils lancent un appel au gouvernement sénégalais pour qu'il prenne les mesures nécessaires afin d’empêcher le pire.



Ces derniers ont aussi profité de la situation pour exiger l’aménagement et l’embellissement de leur environnement, afin que cambérène puisse ressembler à la Corniche.



Cependant, selon les habitants, la situation de l'édifice ne cesse de s’aggraver de jour en jour. Face a cette circonstance inquiétante, les habitants de la localité ont lancé un appel aux autorités gouvernementales, mais aussi à l’agence des Travaux et de Gestion des Routes (Ageroute).