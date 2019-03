CULTURE : Accent d'Afrique à la découverte des maures ,ce peuple actif qui pèse sur l'économie du Sénégal .

Au Sénégal, la région du Fleuve est depuis longtemps un foyer d’émigration important. Cette émigration, relativement connue dans son ensemble, est principalement le fait des Toucouleurs émigrants vers Dakar, et des Soninké émigrant vers la France.



À côté de ces deux courants principaux, il existe un courant d’émigration maure qui, bien que ne mobilisant pas -et de loin- les mêmes effectifs, n’en est pas moins intéressant de par l’importance de ses retombées.

Ce mouvement migratoire anciennement amorcé, concerne une notable proportion de la population maure active.



Minorité industrieuse, toujours marginale, les maures, en ayant acquis de véritables monopoles commerciaux, jouent un rôle non négligeable dans I ‘économie sénégalaise et demeurent des conservateurs cultuels.

