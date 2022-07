CRI DU CŒUR / Affaire Pape Mamadou Seck - Le père et la tante du jeune sur sa maladie, ses relations avec Sonko, ses épouses, ses enfants et son cursus scolaire...

En se rendant à Darou Moukhty, Dakaractu -Touba savait qu’elle allait trouver une famille désemparée par la disparition de leur fils Pape Modou Seck. Dans cet entretien réalisé dans l’univers familial, la tristesse et la désolation ont pollué l’atmosphère. Le père de Pape Modou, Pape Moussa Seck et sa tante Ndèye Mbacké Mbaye, ont décrit un enfant correct, timide et serviable. Ils ont aussi parlé de son cursus scolaire, de sa maladie et surtout de ses relations avec Ousmane Sonko. Aujourd’hui, les Seck attendent de recevoir leur enfant vivant ou dans un cercueil… ENTRETIEN !