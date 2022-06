CR / 2SR NE TRANSIGE PAS : « Que force reste à la loi ! …Et que les élections législatives se passent à date échue ! »

« Force doit rester la loi ! » Voici qui est l’avis de la coalition républicaine / Samm Sunu Rew (CR/2SR). La structure que dirige le Directeur de l’Emploi, Pape Modou Fall de Deug Moo Woor (et qui l’unit à l’UDES de Ousseynou Seck, au MFA de Victor Sadio Diouf, au MCES d’Ibrahima Ndiaye et à l’APE/DISSO de Pape Djibril Ndiaye) livre ainsi son premier commentaire suite à la manifestation non autorisée de Yewwi Askan Wi de vendredi.



Dans un communiqué transmis à Dakaractu, le message est clair. La conférence des leaders invite l’État à ne pas reculer d’un iota dans le maintien de l’ordre public et dans le respect du calendrier électoral. « Nous demandons à l’État de ne guère renoncer à la tenue des élections législatives à date échue. » Pape Modou Fall et ses collaborateurs de poursuivre : « Le Sénégal est un État de droit et le respect du calendrier électoral est indiscutable. La coalition républicaine plus que jamais engagée, déterminée à accompagner et soutenir les actions politiques du Président, qui a mis le Sénégal dans une bonne dynamique pour aller vers l’émergence et des changements profonds sont en train d’être opérés, c’est pourquoi la coalition républicaine appelle à l’union et à la mobilisation autour du Président Macky Sall pour préserver la Paix quel qu’en soit le prix. »



La coalition républicaine invite (aussi) l’opinion publique nationale et internationale « à constater les dégâts orchestrés par la coalition Yewwi d’Ousmane Sonko allant des saccages de biens appartenant à autrui aux morts enregistrés après ses appels à l’insurrection, suite à leur ignorance du processus et du code électoral faisant que leur liste proportionnelle titulaire a été déclarée incomplète. »



Après ce réquisitoire contre cette partie de l’opposition, « Samm Suñu Reew » a par ailleurs, tenu à présenter ses condoléances aux familles éplorées et prier pour le repos éternel de leurs âmes. » La coalition républicaine ne manquera pas d’inviter « les jeunes à déjouer les complots de Yewwi qui aujourd’hui, a pour objectif de s’emparer du pouvoir par la violence en marchant sur des cadavres. » Elle dira pour terminer, « saluer les énormes sacrifices du président Macky Sall pour bâtir le Sénégal et le mettre sur les rails de la prospérité, la capacité et l'assentiment des populations dans un environnement de diversité sociale et culturelle, à partager harmonieusement leur lieu de vie pour un Sénégal de Tous ».