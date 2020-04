COVID19 À TOUBA / Un nouveau cas communautaire confirmé... 2 cas suspects.. 14 cas testés negatifs mais toujours confinés... Le centre de Darou Marnane rouvert.

Rien n'est encore véritablement acquis en terme de disparition définitive de la maladie à coronavirus au niveau de la cité religieuse de Touba. Un nouveau cas communautaire a été identifié. Il s'agit, selon les sources de Dakaractu-Touba d'un vigile ramassé tard dans la nuit sur Tali Bou Béss. Après avoir remarqué que l'homme présentait tous les symptômes, il a subi un prélèvement qui s'est avéré positif. Le problème c'est qu'il habite un immeuble non négligeablement fréquenté. Mieux, le vigile est très connu au marché Ocass.



Deux autres personnes ont été déclarées cas suspects et devraient être testées incessamment.



Conséquence immédiate : le centre de santé de Darou Marnane, nettoyé et désinfecté, devra reprendre du service le temps que les autorités trouvent une alternative afin de permettre aux populations de la localité de récupérer leur établissement sanitaire.



Au niveau de l'hôtel du Baol de Mbacké, 14 personnes ont été, ces derniers jours, testées négatives mais restent toujours confinées pour des tests de confirmation.



Touba enregistre 28 cas sur les 335 notés au Sénégal depuis le 02 mars 2020.



Affaire à suivre...