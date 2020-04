COVID-ORGANICS : Le président bissau-guinéen sous le charme du remède malgache contre le Covid-19.

Le remède malgache contre le Coronavirus fait son bonhomme de chemin en Afrique. Après l’intérêt manifesté par le Sénégal pour disposer de quelques échantillons, c’est au tour de la Guinée Bissau de passer sa commande.



Suite à une conversation par visioconférence avec son homologue malgache qui s’est donné le soin d’en parler sur twitter, Umaro Sissoco Embalo a proposé d’approvisionner la Guinée Bissau et ses voisins. « Il affrétera un avion pour les transporter de Madagascar », ajouté le président Malgache dans son tweet.



Moins touché que le Sénégal qui compte à ce jour 736 cas dont 09 décès, la Guinée Bissau a déclaré 52 patients diagnostiqués positifs au coronavirus, 1 décès et 3 guéris.



Développé à Madagascar par des chercheurs locaux, en collaboration avec un jeune médecin congolais du nom de Jérome Munyangi, le Covid-organics est une tisane à base d’artémisia et de plantes médicinales malgaches. L’artémisia est une plante originaire de Chine et fait parler d’elle depuis des années pour son efficacité contre le paludisme. Une étude dans un village, en RDC par Dr Jérome Munyangi a prouvé qu’elle était plus efficace contre le paludisme à hauteur de 98% que les ACT (76%).



Madagascar a enregistré 124 cas de coronavirus et n’a jusque-là déploré de mort. Le pays compte plus de guéris (71) que de malade sous traitement (53). Mais il faut préciser que la majorité des rétablis ont été traités avec l’hydroxychloroquine et l’azithromycine tandis que deux personnes ont reçu le COVID-Organics.