COVID-19 : Le ministère de l’Intérieur met en place un nouveau système pour la délivrance des autorisations de circuler durant le couvre-feu.

Le ministère de l’intérieur a mis en place une plate-forme pour les nouvelles autorisations de circuler qui vont entrer en rigueur à la fin du couvre-feu qui devra être prolongé.

www.mintsn.com ou directement mintcovid19.sec.gouv.sn est là plate-forme mise en place le MINT.



En se connectant sur cette plate-forme, il s’agit de suivre la procédure indiquée en créant d’abord un compte. Le numéro de téléphone du demandeur sera l’identifiant et un code lui sera envoyé par SMS.



Après introduction de l’identifiant et du code, apparaît une fiche de renseignement à remplir. Cette procédure peut être individuelle pour chaque personne. La procédure peut être aussi collective sur la même page, en ajoutant plusieurs personnes pour lesquelles on requiert une autorisation de circuler.



Les forces de l’ordre, lors des contrôles durant le couvre-feu, pourront vérifier à partir de leurs smartphones l’authenticité de l’autorisation seulement numérique.