COVID-19 AU SÉNÉGAL : La fermeture des frontières aériennes prolongée jusqu’au 30 Juin 2020.

La nouvelle vient de tomber. Les frontières aériennes du Sénégal restent fermées jusqu’au 30 Juin 2020.

L’annonce est de Alioune Sarr, Ministre du Tourisme et des Transports aériens.

Tous les vols en provenance et à destination du Sénégal sont suspendus jusqu'à cette date. Sauf bien entendu les cargos, les appartements et les vols médicaux.