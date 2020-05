COVID-19 À TOUBA / Une centaine de maisons et de malades isolés... Le virus bien parti pour s'acclimater...

Dans l'attente de trouver de nouveaux sites à même de satisfaire leurs exigences (à moins que laisser les malades résider chez eux ne soit la nouvelle dynamique officielle), le service médical en charge de gérer la covid-19 a fini d'isoler une bonne centaine de maisons et de malades à Touba. Une source nous souffle qu'il s'agit de près de 119 malades et d'à peu près le même nombre de maisons.



À défaut de mettre devant chaque maison des policiers, il a été privilégié de négocier avec certaines d'entre elles, afin de les convaincre de rester confinées pour ne pas propager le virus dans la cité.



Un soutien de taille leur a été apporté par le Khalife Général des Mourides qui a donné ndigël à ces familles de respecter les directives des blouses blanches avant d'actionner l'association Touba Ça Kanam en lui demandant de veiller à ce que ces personnes ne manquent de rien. Pour la journée du 16 mai, Touba enregistré un total de 5 cas dont 02 issus de la transmission communautaire.



Depuis le début de la pandémie, Touba a compté un total de 283 malades du nouveau coronavirus et Mbacké 42.