COUR SUPRÊME : Cheikh Luc Nicolaï aussi débouté

Le dossier de la caisse d’avance de la Mairie de Dakar n’était pas le seul inscrit à l’audience des 3 chambres réunies de la Cour suprême. Il y avait aussi l’affaire du Lamantin Beach, avec le promoteur de lutte Luc Nicolaï condamné pour extorsion de fonds, association de malfaiteurs, etc. Il a été condamné à verser 1 Milliard de Fcfa à Bertrand Touly et au Lamantin Beach. Luc Nicolaï a introduit un pourvoi, rappelle « l’As » soutenant que l’arrêt ne lui a pas été servi dans les délais. Me Houda, conseil de Touly, a demandé la déchéance du pourvoi de Cheikh Luc Nicolaï qui ne s’est pas constitué prisonnier. « Le 05 janvier, un acte a été servi à son domicile. Il ne peut donc dire qu’on lui a signifié l’arrêt tardivement », plaide l’avocat. Me Baboucar Cissé rétorque pour dire que la déchéance ne prospère pas. «Où est-ce que c’est écrit qu’il devait se constituer prisonnier ?Nous avons sollicité la délivrance de l’arrêt et la Cour d’appel de Saint-Louis nous a dit qu’il n’était pas disponible». Il demande à la Cour de déclarer recevable leur pourvoi. Dans son réquisitoire, le Procureur général a soutenu que la disposition qui dit que Luc Nicolaï était obligé de se constituer prisonnier la veille de l’audience, pour que sa requête soit recevable, n’est pas textuelle. Le maître des poursuites a cependant demandé le rejet du pourvoi de Luc Nicolaï. Il sera suivi par la cour.