COUP DE THEÂTRE À MBACKÉ - 03 conseillers municipaux issus de Rewmi, boudent Benno et appellent à voter Yewwi Askan Wi.

Alors qu’on est à moins de 48 heures des élections législatives, la coalition Benno Bokk Yaakar au niveau de la commune de Mbacké vient de connaître une véritable saignée au profit de Yewwi Askan Wi. En effet, tous les leaders politiques du parti Rewmi d’Idrissa Seck dont le coordinateur communal, ont officiellement claqué la porte.



Il s’agit de Fallou Diakhaté, conseiller municipal, président de la commission partenariat public-privé et Économie à la mairie, de Anta Diaw, responsable des femmes de Rewmi et Présidente de la commission sociale et de Serigne Djily Mbacké, Président commission religieuse. Autrement dit, en plus d’appartenir au Rewmi, ils sont tous les trois conseillers municipaux.



Cette défection intervient au moment où à Touba, cette même coalition avait réussi à arracher des mains de Téranga Sénégal un certain Baye Mbaye Seck qui a clairement refusé de suivre Abdoulaye Niane dans sa décision de soutenir Benno.