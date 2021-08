CÔTE D'IVOIRE : Des festivaliers sénégalais coincés à Abidjan, tirent sur Air Sénégal et alertent les autorités.

Partis pour un festival en Côte d'Ivoire, des sénégalais peinent à trouver des billets pour le retour au bercail. Un agent d'Air Sénégal est au banc des accusés.



"On a acheté des billets pour participer à un festival ici à Abidjan via Air Sénégal mais à notre grande surprise au moment où on doit rentrer au Sénégal, on nous annonce que les billets achetés sont à aller simple. Comment peut-on voyager pour participer à un festival qui dure des jours et se payer un billet en aller simple? On a tout payé au départ, mais ils nous disent que seule une partie de la délégation peut rentrer, le reste doit encore payer des billets pour le retour. C'est de l'arnaque. On est des patriotes c'est pourquoi on a choisi Air Sénégal, mais cette compagnie doit revoir son service qui laisse carrément à désirer....", dira Cheikh Sarr, le responsable de la délégation sénégalaise qui s'est rendue à ce festival.



Ces sénégalais très amers malgré le fait qu'ils ont gagné un trophée, espèrent l'intervention des autorités compétentes pour rentrer au pays après avoir été plusieurs jours bloqués à Abidjan.