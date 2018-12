COP 24- Mame Thierno Dieng : « Le Sénégal, n’est et ne sera jamais un état climato-sceptique…»

Le Ministre Mame Thierno Dieng, en charge de l’environnement du Sénégal a pris part hier 10 Décembre à la session ministérielle de la conférence internationale sur le climat qui examinait les divers points inscrits à l'agenda des décisions de cette COP24. Il a à ce niveau laissé entendre que le Sénégal a conscience de l’importance d’adresser la prégnante question s des causes et conséquences du réchauffement climatique. Selon le ministre toujours, l’État fait tout ce qu’il faut pour prendre en charge cette question du changement climatique. Le Sénégal, n’est et ne sera jamais un état climato-sceptique a-t-il réagi. « Nous acceptons les réalités des changements climatiques et nous avons espoir que la COP 24 fasse partie de celle qui vont induire des changements positifs dans le sens de ce que nous voulons. Parce qu'il y a beaucoup de colloques sans développement » a soutenu aussi le ministre. Selon Mame Thierno Dieng, en réalité depuis la COP 21, la communauté internationale s’est engagée à mettre en œuvre des moyens pour inverser la tendance dans laquelle nous sommes allés. « La même COP a commandé en même temps un rapport alarmant, qui montre non seulement que nous ne sommes pas dans le sens de progresser, mais nous régressons » a-t-il conclu.