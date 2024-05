CONCLAVE MITIGÉ À DIOURBEL- Remobilisation des troupes de l'Apr : « sans l’écrasante majorité des troupes et de leurs leaders »… Un flop assez flagrant !

Le découragement est encore ambiant dans les rangs de l’Apr au niveau de la région de Diourbel depuis la débâcle de mars 2024 à l’occasion de la présidentielle.

La remobilisation des troupes dans la capitale du Baol, convoquée ce samedi 25 mai dans un hôtel de la place par l’actuel Président de l’Assemblée Nationale, Modou Mame Diop et son camarade de parti Mansour Faye, aura juste donné l’image d’une mayonnaise qui n’a pas pris.



À côté de la très timide affluence, il a été noté ce nombre assez réduit de grands leaders présents, même si du côté de Touba, Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, Abdou Lahad Seck Sadaga, Serigne Modou Bara Dolly Mbacké, Makhtar Diop et Alla Sylla ont effectué le déplacement. Néanmoins, toujours pour le département de Mbacké, l’absence de l’ancien ministre de la fonction publique et maire de Mbacké Gallo Bâ, de son collègue maire de Touba Abdou Lahad Kâ et du Dg du Sneips Bara Gaye, auront beaucoup attiré l’attention de certains.

Du côté de la région de Diourbel, la flagrance du boycott est sans appel. Mis à part Dame Diop et Dior Mbengue, seuls des leaders de seconde zone ont pris part à la rencontre.

Ni Fatou Diané, dernière ministre de la femme sous Macky, Moustapha Guèye, Directeur général du CROUS de Bambey, Malick Fall, maire de la commune, Souleymane Soumaré, Dg sortant de l’ONFP etc…, n’ont effectué le déplacement.

À Bambey, n’en parlons pas ! Le ministre Mor Ngom et son Excellence l’ambassadeur itinérant El Hadj Dia, n’ont même pas envoyé de représentants ou de délégations. Les absents, ont-ils volontairement décidé de boycotter la rencontre de Diourbel ? Ou ont-ils changé de vision politique ? Mystère et boule de gomme !

Dans les débats , les intervenants ont invité leurs camarades à revenir à de meilleurs sentiments pour ressouder les liens et former un nouveau bloc capable d'apporter la réplique au régime d’en face. L’espoir d’entendre le Président Macky Sall au bout du fil communiquer avec l’assistance, comme ce fut le cas à Kaffrine, n’aura duré que le temps de la vie d’une rose : l’espace d’un matin...