COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 18 JANVIER 2023

communication, le Président de la République s’est incliné devant la mémoire des 22 personnes décédées, suite à l’accident de la route survenu le lundi 16 janvier 2023, près de Sakal (dans la région de Louga) et a présenté, à nouveau, les condoléances de la Nation aux familles éplorées et souhaité un prompt rétablissement aux 23 blessés pris en charge dans nos structures hospitalières.

Le Président de la République a insisté sur le bilan des accidents qui révèle l’impératif d’une action rapide et vigoureuse de l’Etat pour préserver la vie des populations contre la recrudescence des accidents de la route. A cet effet, le Chef de l’Etat a invité le Gouvernement à veiller à la mise en œuvre des mesures d’urgence de la sécurité routière avec :

• l’application de toutes les mesures validées en Conseil des ministres, notamment l’intensification des visites techniques, la limitation de vitesse à 90 km/heure maximum des véhicules de transports publics et l’arrêt de l’importation et le rechapage des pneus d’occasion ;

• l’intensification, le long des axes routiers et autoroutiers, des contrôles permanents des forces de sécurité, la maitrise de la circulation routière et la divagation des animaux ;

• la réforme et la modernisation du système de transport public dans tous ses volets en intégrant l’urgence de la mise en œuvre du programme concerté de renouvellement accéléré des parcs de transport, comme action prioritaire d’accompagnement ;

• l’accentuation, à partir de tarifs réglementés selon les destinations, du déploiement national de la société publique « Dakar Dem Dik » et des sociétés privées de transport disposant de parcs de gros porteurs, de bus, de minibus et de taxis aux normes.

• la mise en place d’un dispositif permanent de communication et de formation adapté aux usagers et aux acteurs du secteur sur le nouveau code de la route et les mesures préventives de lutte contre l’insécurité routière, en particulier, le respect des horaires de circulation pour les véhicules de transport.

Ainsi, le Président de la République a rappelé au Gouvernement la nécessité de poursuivre, sans relâche, les actions engagées de sensibilisation des acteurs et des syndicats de transporteurs pour l’application effective de la réglementation du fonctionnement des transports publics urbains et interurbains. Le Chef de l’Etat a, également, demandé au Ministre des Transports terrestres d’engager, dans les meilleurs délais, le recensement des acteurs et parcs de transports publics, ainsi que l’actualisation de la liste nationale des gares routières officielles, en vue de disposer d’une base de données fiable sur le secteur des transports routiers.

Le Président de la République a, enfin, indiqué au Premier Ministre, la nécessité d’une évaluation hebdomadaire en Conseil des ministres, des mesures de lutte contre l’insécurité routière déjà mises en œuvre sur l’étendue du territoire national, avec la mise en place à la Primature d’une Cellule interministérielle de Suivi, associant les quatorze (14) gouverneurs de région.

Abordant le succès de l’exploitation du Train express régional (TER), le Chef de l’Etat a rappelé l’importance de cette infrastructure de transport de dernière génération, à la pointe de la technologie qui symbolise la promotion d’un transport public ferroviaire moderne et sécurisé.

Le Président de la République s’est félicité, un an après le lancement de son exploitation, le 17 janvier 2022, du taux de fréquentation remarquable par les usagers, du confort et de la sûreté de ce système de transport innovant qui dessert différentes localités de la région de Dakar. Le Président de la République a, à cet égard, demandé au Gouvernement de poursuivre les efforts consentis pour améliorer la mobilité urbaine avec l’émergence du transport multimodal intégrant, à terme, le BRT et les systèmes de transports publics opérationnels dans la capitale.

Le Chef de l’Etat a, enfin, invité le Premier Ministre et les membres du Gouvernement impliqués dans le projet, à accélérer l’accomplissement de toutes les diligences administratives, logistiques, techniques et financières, nécessaires à la finalisation de la deuxième phase du TER sur la ligne Diamniadio - AIBD.

Revenant sur le développement industriel du Sénégal avec l’émergence des zones économiques spéciales (ZES), le Président de la République a rappelé au Gouvernement l’importance de la Politique d’industrialisation qui demeure un des piliers de la transformation structurelle de l’économie nationale, axe primordial du Plan Sénégal Emergent (PSE). Dans ce cadre, le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre de finaliser avec les acteurs publics et privés impliqués, une feuille de route pour l’accélération de la mise en exploitation des quatre (4) ZES créées à Diass, Bargny- Sendou, Diamniadio et Sandiara.

Le Président de la République a, par ailleurs, souligné l’urgence d’une évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de développement industriel et d’intégrer, dans les perspectives, l’émergence de branches nouvelles avec l’exploitation des ressources nationales de Pétrole et de Gaz, en indiquant particulièrement l’importance de la préparation de la tenue, en mars 2023, d’un Conseil Présidentiel sur le développement industriel du Sénégal.

Au demeurant, le Président de la République a rappelé au Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, l’urgence de présenter la Stratégie nationale de Développement du Secteur privé et de finaliser l’évaluation prospective des missions et activités du FONSIS, dix (10) ans après sa création.

Abordant le climat social et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’Etat a insisté sur les sujets suivants :

• la maitrise des interventions de l’Etat lors des cérémonies religieuses et coutumières en demandant au Premier Ministre et au Ministre de l’Intérieur de prendre toutes les mesures appropriées pour une programmation optimale, avec les communautés concernées, des interventions de l’Etat lors des cérémonies religieuses et coutumières organisées sur le

territoire national ;

• la régulation et le contrôle des implantations de stations - service dans les communes en demandant au Premier Ministre de veiller à une meilleure régulation et un contrôle préventif de l’édification des stations - service sur des sites sécurisés, après réalisation impérative d’une étude d’impact environnemental et social validée.

Revenant sur la nécessité de célébrer les figures emblématiques de notre Nation et de les offrir en modèles à la jeune génération, le Chef de l’Etat, Protecteur des Arts et des Lettres, a informé le Conseil de sa décision de décerner, à titre exceptionnel, hors compétition et pour l’ensemble de leurs œuvres, le Grand Prix du Chef de l’Etat pour les Lettres, aux écrivains Cheikh Hamidou Kane et Aminata Sow Fall. En outre, le Président de la République a décidé de dénommer l’Université virtuelle du Sénégal (UVS), « Université numérique Cheikh Hamidou Kane ».

Dans sa communication, le Premier Ministre est revenu sur le suivi de la coordination de l’activité gouvernementale en évoquant :

• son déplacement à Sakal et à l’hôpital régional de Louga à l’occasion de l’accident survenu dans l’arrondissement de Sakal ;

• la réunion interministérielle sur l’évaluation du programme Xëyu ndaw ñi ;

• la réunion sur la situation de la société nationale La Poste.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES

• le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait le compte rendu de sa visite en Espagne ;

• le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire a fait une communication sur la Stratégie nationale de souveraineté alimentaire du Sénégal (SAS) et le « Pacte du Sénégal » dans le cadre du Sommet africain sur l’Agriculture.

AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

• le projet de décret portant organisation du Ministère de la Justice ;

• le projet de décret fixant les conditions et les modalités de délivrance, de modification, de renouvellement et de retrait des titres d’exercice dans le secteur de l’électricité ;

• le projet de décret relatif à l’activité d’autoproduction d’énergie électrique ;

• le projet de décret transférant la gestion des ports du Sénégal à la Société nationale du Port autonome de Dakar.