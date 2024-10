CODÉ DIOP ( Père de Lat Diop, ancien ministre des Sports)- Un enseignant émérite , censeur au lycée Abdoulaye Sadji

Après avoir annoncé , en exclusivité , la terrible e nouvelle du rappel à Dieu du père de Lat Diop , DakarActu a essayé d'en savoir un peu du regretté disparu. Codé Diop fut une enseignant émérite, grand fonctionnaire de l’État ayant consacré une bonne partie de sa vie à l’école. Sa noble carrière l’a conduit au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque où il fut censeur. L’homme est présenté comme une icône de ce temple du savoir où il a formé , soutenu et encadré plusieurs générations d’enseignants et d’élèves. En tant que père de famille , il est peint comme homme affable , aimable , rigoureux et pragmatique.





DakarActu présente à la famille éplorée toutes ses condoléances et prie pour le repos de l’âme du défunt .