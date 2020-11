COALITION SUBATEL : Pape Diouf, Sidy Diop et Bass Thioung explosent le Pullman.

Ce qui semble se former dans le milieu de la Jet -Set dakaroise depuis quelque temps, est apparu à ce jour comme une évidence aux yeux de tous. En effet, la solidarité remarquée entre les chanteurs du label SUBATEL de Mactar Diop n'éclate au grand jour.



Bass Thioung, le préféré des demoiselles et Sidy Diop l’enfant prodige ont joint leur force pour propulser et montrer un acoquinement lors de la soirée du leader de la génération consciente Pape Diouf.



Soirée au cours de laquelle ils ont montré qu’une « coalition » s’est formée sans aucune demi-mesure. Ils se se sont montrés plus qu' engagés sur la scène n avant de s’éclipser sous un torrent de généreux billets... affaire à suivre de très près. Ça va croustiller!