CM 2018 : un Sadio Mané mode Ligue des champions attendu pour lancer les Lion

Sorti frustré de la finale de la Ligue des champions perdue 1-3 contre le Real, le 26 mai dernier, Sadio Mané est invité par les fans sénégalais à transformer sa déception en énergie positive au profit de la Tanière, pour l’aider à atteindre ses objectifs au Mondial 2018 qui débute ce mardi pour les Lions.



Des supporters à ses coéquipiers en passant par le sélectionneur national, Aliou Cissé, tout le monde espère un Mané mode Ligue des champions pour booster les Lions.



"Comme on le dit, les grands joueurs, ce sont ceux qui sont capables d’être bons, mais aussi de rendre bons tous les joueurs qui sont autour d’eux’’. a souligné le sélectionneur national.



"Donc, moi personnellement, ce que j’attends de Sadio Mané, c’est cela’’, à savoir "non seulement qu’il soit bon’’, mais "qu’il rende encore meilleure cette équipe du Sénégal. Il en est capable", a ajouté Aliou Cissé dans un entretien avec des médias locaux, à Kaluga, camp de base des Lions, en Russie centrale.

Aux yeux du technicien sénégalais, Sadio Mané "est capable de gagner des ballons d’or. C’est un garçon talentueux". Il dit s’être évertué en équipe nationale de le mettre dans les conditions devant lui permettre de s’épanouir comme à Liverpool, en Premier League.



L’ancien défenseur des Lions, Habib Bèye, qui réussit une belle reconversion comme consultant à Canal Plus, appelle pour sa part à ne pas mettre trop de pression sur le natif de Bambaly, dans la région de Sédhiou (sud).



"Sadio Mané est le leader technique de l’équipe. Guider une équipe, cela ne veut pas dire prendre toute la responsabilité du jeu de celle-ci. Il est au service d’un collectif qui doit magnifier son talent. Il faut enlever à Sadio Mané une certaine pression", a suggéré Bèye.



Il note que contrairement à l’ancien attaquant-vedette des Lions El Hadji Diouf, Sadio Mané "a besoin de peu de pression pour avancer’’, laissant entendre qu’on ne peut pas attendre de lui qu’il reproduise en équipe nationale ses performances de Liverpool.



"Lionel Messi n’a pas le même rendement qu’il a avec le Barça. J’ai une bonne confiance au Sénégal et en Sadio Mané qui vient de terminer une saison fantastique. Il respire le football par l’aisance technique qu’il dégage sur le terrain", a indiqué Habib Bèye qui s’entretenait également avec des médias locaux.



Un avis que ne partage pas Diomansy Kamara, autre consultant pour Canal Plus, qui appelle à faire de Sadio Mané le dépositaire du jeu des Lions.



"Avec ce qu’il fait actuellement avec Liverpool, il doit être le leader de cette génération en dépit de la présence de très bons joueurs que sont Kalidou (Koulibaly), Idrissa (Gana) Guèye et Keïta Baldé", a commenté Diomansy Kamara, qui se dit bluffé par Sadio Mané. ’



"Clairement, il fait partie des meilleurs joueurs de la Premier League du niveau des Eden Hazard", a dit à l’APS l’ancien attaquant de West Bromwich Albion, selon qui les Lions doivent tenir compte de la nouvelle dimension de leur attaquant international.



Kamara dit attendre de Sadio Mané qu’il répète en équipe nationale les mêmes performances qu’il réalise dans son club. "Ce n’est pas un problème de système, relève Diomansy Kamara, c’est un problème de confiance".



Il estime que le sélectionneur national a toujours essayé de mettre son leader technique dans les meilleures conditions de performance, signalant qu’à son retour de la LDC, par exemple, Sadio Mané a été reposé pour se remettre dans le bon sens en attendant ce grand rendez-vous de Russie 2018.



Mané, qui n’a pas jamais caché que ses devanciers El Hadj Diouf et compagnie l’avaient fait rêver, se sait très attendu, et cela dès le premier match que le Sénégal doit jouer ce mardi contre la Pologne pour lancer l’équipe nationale.