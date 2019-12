CICAD / Sommet des "transformers" : « Notre Sommet s’inscrit en droite ligne de l’ODD 11 qui invite à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous » (Macky Sall)

Le Sénégal a été l’hôte de la deuxième édition du sommet des « Transformers ».Ce sommet qui se tient au pôle urbain de Diamniadio, symbolise, selon le chef de l’Etat Macky Sall, la ville du futur que le gouvernement ambitionne de mettre à la disposition des Sénégalais. « Nos villes, comme habitat et centres d’activités productives, se trouvent aujourd’hui confrontés à des niveaux jamais égalés de pollution, d’insalubrité, de trafic et d’encombrement, pour ne citer que quelques phénomènes urbains. Et ces défis déjà complexes vont s’amplifier davantage, au rythme de la croissance démographique », déclare-t-il. Selon les estimations du PNUD, 4,2 milliards de personnes, soit 55% de la population mondiale, vivaient dans des villes en 2018., D’ici 2050, il y aurait 6,5 milliards de citadins dans le monde, dont plus d’un milliard en Afrique. Selon toujours le président de la République, « Nous devons nous préparer à cette perspective. C’est ce que propose le thème de ce Sommet.



Nous voulons rechercher des solutions novatrices, en faisant recours à la science, à la technologie et à l’innovation, pour des cités plus sûres et plus conviviales.



Ainsi, notre Sommet s’inscrit en droite ligne de l’Objectif de Développement Durable n° 11 qui invite à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs résilients et durables.



Le droit à un environnement sain est une composante essentielle des droits de l’homme. Chacun a droit à un cadre de vie décent, compatible avec la dignité humaine. »

C’était lors de son discours d’ouverture du Sommet des Transformers qui s’est tenu au CICAD ce lundi 9 décembre...