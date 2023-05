CHEIKH BASS AU PALAIS / Le porte-parole du Khalife apporte au Chef de l’État la teneur du dernier sermon du Patriarche

C’est une délégation forte de plusieurs personnalités, dont Serigne Mbackiyou Faye et Serigne Youssouf Diop de Hizbut-Tarquiyah, que Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a dirigée dans l’après-midi du mardi au Palais.

Reçu par le Président de la République, le porte-parole du Khalife des Mourides était porteur du discours proposé par Serigne Mountakha Mbacké lors de la fête de Korité. Un discours toujours d’actualité, d’autant plus qu’il appelle à un raffermissement des liens de solidarité et de paix entre Sénégalais.

Serigne Youssouf Diop qui a fait le compte-rendu de la rencontre, rappellera que le Saint homme avait, lors de l’Aïd-El-Fitr, invité les croyants à davantage suivre les fondements, préceptes et valeurs islamiques, continuer à travailler pour l’Islam et suivre scrupuleusement la voie tracée par le Cheikh.

Il avait aussi beaucoup insisté sur l’importance de prôner et surtout de préserver la paix au Sénégal et dans le monde entier non sans inciter les uns et les autres à assainir au maximum les relations interpersonnelles et à entretenir le mieux possible des relations de solidarité et de paix.