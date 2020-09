CHEIKH BASS ABDOU KHADRE : « Voilà pourquoi le Khalife Général des Mourides a tenu à remercier le Président Macky Sall! »

Dans le message qu'il a délivré ce dimanche 06 septembre au nom du Khalife Général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a précisé que l'un des pans de sa mission était d'apprendre aux disciples tous les efforts que le Président de la République n'a cessé de consentir au bénéfice de Touba.



Ainsi, le dira-t-il, de manière très claire. "Serigne Mountakha souhaite que tous les mourides sachent que le Président Macky Sall n'a jamais manqué de satisfaire aux besoins de Touba et à ses requêtes. Il a dit qu'il prie pour que Dieu le soutienne".



Fort de ce rappel, le porte-parole du Khalife reviendra sur quelques aspects de ces efforts dont la construction en cours de 4 forages et des châteaux et l'effectivité de 55 kms de réseau hydraulique pour un coût de 2 milliards. Il citera aussi la rubrique Assainissement pour Eaux usées qui aura englouti la rondelette somme de 15 milliards. Par rapport aux routes, Serigne Bassirou Mbacké parlera d'un investissement en vue de 12 milliards et des travaux déjà démarrés. Ceci non sans compter les lampadaires (2 milliards), la gestion des ordures (7 milliards ) en plus d'une étude sur le réseau hydraulique en perspective...