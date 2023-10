CHAN 2024 : Le Kenya va accueillir l’événement au mois de septembre …

Le Kenya qui vient récemment d’être désigné co-organisateur de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027 avec l’Ouganda et la Tanzanie, va également recevoir et organiser le championnat d’Afrique des nations (Chan) en septembre 2024. L’un des pays hôtes de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027 pourra ainsi réaliser un test grandeur nature. L'information a été annoncée par un communiqué à l’issue du conseil des ministres kenyans qui s'est réuni ce lundi 9 octobre 2023. « En plus de la CAN 2027, le Kenya a également été sélectionné pour accueillir le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) en septembre 2024 », peut-on lire dans le communiqué officiel. À présent, il ne reste que la confirmation officielle de la confédération africaine de football (CAF) pour officialiser l’information.