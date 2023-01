CHAN 2023 : Pape Thiaw et ses Lions trop brouillons, battus par l’Ouganda

Le score en restera là, le Sénégal (3pts) chute (1-0) et cède la première place à l’Ouganda (4pts.) Les Lions tenteront de consolider leur seconde place qualificative, contre la RDC le dimanche 22 janvier à 19h00 gmt…

Le Sénégal et l’Ouganda se sont affrontés ce mercredi soir à Annaba (Algérie) pour la seconde journée du championnat d’Afrique des nations (Chan) 2023. Une rencontre hachée qui s'est terminée par une victoire surprise des Ougandais (1-0.)Très présents dans les duels et sur les seconds ballons, les sénégalais avaient bien entamé la partie contre des Crânes qui ont souvent bafoué leur football. Profitant des espaces dans le dos de la défense ougandaise, les sénégalais se sont procurés quelques belles occasions franches sans les transformer.À la 21ème minute, les Lions passent tout près de marquer sur un coup-franc indirect bien exécuté par Lamine Camara dont la frappe est déviée hors du cadre. Insistant sur les balles arrêtées et les débordements sur les côtés, le Sénégal obtiendra un penalty à la 24ème minute. En effet, suite à une grosse charge d’un défenseur ougandais sur Moussa Ndiaye, dans la surface de réparation, l’arbitre désigne le point de penalty.Cheikh Tidiane Sidibé tire et voit sa frappe sortie par Alionzi qui s’est brillamment déployé sur sa ligne. Les Lions, trop imprécis, manquent d’ouvrir le score après une demi heure de domination. Il s’agit surtout du deuxième penalty gâché par les joueurs de Pape Thiaw, dans ce Chan 2023, après l’échec de Lamine Camara face à la Côte d’Ivoire.Comme toujours dans le football, les ratés se payent cash ! Sur un corner dégagé par la défense sénégalaise, les Ougandais remettent le cuir au second poteau d’où surgit Milton Karisa pour mettre un plat du pied et ouvrir la marque à la 25e (1-0.)La rencontre est complètement renversée, l’Ouganda s’empare provisoirement de la première place du groupe B, le Sénégal qui est largement dominateur dans le jeu, court fébrilement derrière le score.Dans tous les bons coups, notamment en seconde période, Lamine Camara parfaitement une action de contre-attaque qui sera finalement manquée par Cheikh Diouf dans son duel avec Alionzi.L’inefficacité des Lions reste de mise alors que quelques minutes plus tôt, l’Ouganda a failli bénéficier d’un penalty qui sera annulé par la VAR.Moins dominateurs et précis dans l’utilisation du ballon, les Lions multiplient les tentatives sans vraiment inquiéter la défense bien regroupée des Crânes. Comme pour enfoncer le clou, Libasse Ndour, entré à la 80ème est exclu trois minutes plus tard suite à une grosse semelle sanctionnée d’un carton rouge.