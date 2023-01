CHAN 2023 : Les Lions à un pas d’une finale inédite ce mardi contre Madagascar…

Le Sénégal est à une rencontre de disputer sa première finale dans le cadre du championnat d’Afrique des nations (Chan.) Pour l’édition d’Annaba en Algérie, l’histoire des Lions locaux est en cours, Pape Thiaw et son groupe de jeunes talents seront en face de la belle sélection malgache ce mardi à 19h00 GMT pour une demi-finale inédite au stade Nelson Mandela.



Un match équilibré sur le papier même si le coach Thiaw veut aller chercher le trophée. « On a bossé pour être là et relever notre football local qui est un peu sous côté et pourquoi pas aller chercher le graal », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant match.

En face, les Barea impressionnent avec leur attaque de feu (11 buts marqués et deux 2 de pris), Madagascar a fait une véritable démonstration de force en dominant successivement, le Ghana (2-1), le Maroc (3-0), le Soudan (3-0) et le Mozambique (3-1). Face aux sénégalais, le sélectionneur Malgache Romuald Ratokondrabe, lui parle d’un « 50-50 » entre les deux équipes …



Il faut dire que Madagascar a fait un parcours de champion qui suscite l’admiration et la crainte du côté des Lions. Car les Lions locaux n’ont pas toujours produit un jeu convaincant au cours de ce Chan 2023, Pape Thiaw a plutôt compté sur un groupe solidaire et quelques individualités pour sortir difficilement des poules avant de s’imposer sur le fil contre la Mauritanie (1-0) en quart de finale.