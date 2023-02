CHAN 2023 : Le Sénégal bat l’Algérie en finale, aux tirs au but et remporte son premier trophée !

Le Sénégal peut désormais inscrire sur son palmarès le titre de vainqueur du championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2023 après avoir vaincu l’Algérie au stade Nelson Mandela. Le Sénégal s’est imposé aux penalties au terme d’un match épique (0-0, tab 5-4.)

Les Lions locaux ont écrit l'histoire ce samedi en remportant pour la première fois, le championnat d'Afrique des nations (CHAN) Algérie 2023. Dans un stade Nelson Mandela bondé de supporters plus de 41.000) les lions de la Teranga ont réussi à s'imposer à l’issue de la finale qu’ils disputaient face au pays organisateur, l’Algérie, battue au terme d'une prolongation intense et d’une séance de penalty étouffante (0-0, tab 5-4.)

La rencontre a été très disputée et fort indécise. En effet, les deux sélections se sont battues avec détermination et abnégation pour aller chercher ce premier trophée dans cette compétition. Les Lions locaux ont été plus dominateurs en première période alors que les Fennecs ont été plus dangereux lors de la seconde période. Cependant, le Sénégal a su tirer son épingle du jeu en s’imposant aux tirs au but grâce à un très grand Pape Mamadou Sy qui a stoppé deux tirs !

Le coach Pape Thiaw qui fut un membre important de la génération 2002, en tant qu’ancien footballeur international, entre à son tour dans l'histoire du football sénégalais grâce à cet exploit de taille. Après Aliou Cissé qui avait déjà donné au Sénégal sa première Coupe d'Afrique des Nations en 2022, Pape Thiaw ajoute un autre chapitre à la riche histoire du football du pays en remportant le CHAN 2023. Le Sénégal réalise dans la foulée un doublé exceptionnel CAN et CHAN et confirme le rayonnement du football sénégalais depuis quelques années.