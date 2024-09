CHALLENGE QUARTIER PROPRE À LOUGA: Un soutien de taille au nouveau régime

Ce samedi 31 août, la ville de Louga a vibré au rythme de la deuxième édition du Challenge Quartier Propre, une initiative louable lancée par Mohamed Saleh. Après le succès retentissant à Tivaouane, c’est au tour des quartiers du Ndiambour de relever le défi de la propreté. Avec une dotation généreuse de 2 millions de FCFA pour le premier prix, Mohamed Saleh a clairement exprimé son ambition : faire de cette compétition un levier pour transformer les quartiers de tout le Sénégal en des espaces propres et agréables à vivre.



L’événement de Louga s’inscrit dans une dynamique nationale en faveur de l’hygiène et de l’assainissement. En effet, cette initiative s'aligne parfaitement avec le Projet Setal Sunu Réew, une campagne lancée par les nouvelles autorités sénégalaises sous l'impulsion du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. Depuis plusieurs mois, ce projet ambitieux mobilise les Sénégalais autour de la question cruciale de l'assainissement et de l'amélioration du cadre de vie.



Le Challenge Quartier Propre, en plus de stimuler la compétitivité entre les quartiers, suscite également un esprit de solidarité et de responsabilité citoyenne. À Louga, l’engagement des habitants a été palpable. De nombreux jeunes, femmes et hommes ont répondu à l’appel, armés de balais, de pelles et de brouettes, prêts à faire de leurs quartiers des modèles de propreté. Cette mobilisation massive démontre une prise de conscience collective de l’importance d’un environnement sain et bien entretenu.



Lors de son discours à l’occasion de cette deuxième édition, Mohamed Saleh a salué l’implication des Lougatois et réitéré sa volonté de poursuivre cette initiative dans d’autres villes du pays. « Nous voulons que chaque quartier du Sénégal soit un exemple de propreté. Ensemble, nous pouvons transformer notre pays, un quartier à la fois », a-t-il affirmé avec conviction.



Le Challenge Quartier Propre est bien plus qu’un simple concours ; il est devenu un véritable mouvement national pour une cause commune. En offrant des incitations financières tout en promouvant des valeurs citoyennes, Mohamed Saleh espère inspirer d’autres initiatives similaires à travers le pays. Les retombées positives sont déjà visibles, non seulement en termes de propreté, mais aussi en termes de renforcement du tissu social dans les quartiers participants.



À mesure que le projet s’étend à d’autres régions, l’impact cumulatif sur l’ensemble du pays pourrait être considérable. Grâce à des actions concrètes comme le Challenge Quartier Propre, le Sénégal avance vers un avenir où la propreté et la qualité de vie seront des priorités pour tous.



Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la prochaine édition, et Louga, en relevant avec brio ce défi, a montré la voie à suivre. Cette initiative citoyenne exemplaire pourrait bien devenir un modèle à l’échelle nationale, voire au-delà.