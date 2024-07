CG 2024: le PR BDF prône pour le renouveau d'un système éducatif inclusif

Dans son discours à l’occasion de la distinction de l’excellence, ce 30 juillet, lors de cérémonie du Concours général, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a prôné la transformation positive du système éducatif pour bâtir une nation de talents.



« Cette société éducative sera le fruit de la transformation systématique du Sénégal qui elle-même passera, nécessairement, par le renouveau et le repositionnement stratégique de l’école dans les valeurs et les ambitions culturelles de notre société. Ce renouveau de l’école se fera entre autres par le développement du numérique à l’école avec l’impératif d’accentuer la digitalisation intégrale du système éducatif. Par ailleurs, un programme de recrutement d’enseignants permettra de combler le déficit actuel et d’éliminer les classes multigrades de double flux ainsi que les abris provisoires à l’horizon 2030. », a souligné le Chef de l’Etat. Cependant, Bassirou Faye a invité à relever le niveau des sciences techniques et mathématiques dans l’enseignement pour pouvoir faire face aux défis futurs.



« Notre pays a un besoin urgent de renforcer l’enseignement des sciences et des mathématiques afin d’accroître considérablement le nombre d’élèves dans les filières scientifiques. Cette année, nous avons eu moins de 17% de candidats au baccalauréat dans les séries scientifiques et techniques. Cette régression inquiétante doit impérativement s’arrêter pour éviter d’hypothéquer nos ambitions légitimes de souveraineté alimentaire, pharmaceutiques, numérique, technologique et même en matière de sécurité. », a indiqué Diomaye Faye.



Aux lauréats de l’édition 2024, le Chef de l’Etat les a conseillé à continuer à briller.



« Vous êtes le preuve vivante de l’excellence. », a-t-il soutenu. Bassirou Diomaye Faye a présidé la cérémonie officielle distinguant les meilleurs élèves du Sénégal dans les différentes filières. Le premier ministre Ousmane Sonko a, également, pris part à la cérémonie aux côtés des ministres de l’Education Nationale, Moustapha Mamba Guirassy et du ministre de l’enseignement supérieur, Dr Abdourahmane Diouf, du ministre porte-parole du gouvernement, Moustapha Sarré et du président du Conseil Économique Social et Environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo.