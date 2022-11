CDM 2022 : buteur contre l’Équateur, Kalidou Koulibaly désigné homme du match !

Sans surprise, le capitaine de la sélection Sénégalaise, Kalidou Koulibaly, a été désigné homme du match à l’issue de la rencontre de coupe du monde entre l’Équateur et le Sénégal (1-2.)

Auteur du but libérateur des Lions qui ont réussi à arracher le dernier ticket qualificatif pour les huitièmes de finales, KK a été récompensé à la fin du match. Cette récompense est d’autant plus importante qu’il s’agit du premier but du défenseur sénégalais qui totalise 67 sélections...