CDM 2022 : La tanière a été envahie par les enfants des joueurs qui se sont entraînés devant leurs familles…

Les footballeurs senegalais ont pris part à une séance d'entraînement assez spéciale ce samedi en présence de plusieurs membres de leurs familles mais surtout en présence de leurs enfants qui étaient des dizaines sur la pelouse du terrain et dans les alentours du Al Duhail stadium. Le temps de la séance, les joueurs ont pour se ressourcer en profitant de la présence de leurs prochesqui ont fait le voyagé au Qatar. Dans ces images trèsrares dont dakaractu à capturer quelques séquences émotions, on peut y voir Edouard Mendy en compagniede sa maman et de sa petite sœur. Dans cette grande réunion de familles, les epouses des joueurs et leurs enfants ont passé une grande partie de l'après-midi en toute convivialité. Un moment sympathique molent entreles Lions et leurs proches…