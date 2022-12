CDM 2022 : Croatie vs Argentine, duel entre Modric et Messi, deux virtuoses au sommet de leur art !

Après avoir réussi l’exploit de sortir le grand Brésil en quart de finale, (1-1, 4-2 aux t.a.b.), la Croatie est déterminée à battre une Argentine qui semble invincible depuis son revers subi contre l’Arabie Saoudite en phase de groupe…

Pour espérer remporter la Coupe du monde avec Lionel Messi (35 ans), l'Argentine devra se défaire de la Croatie de Luka Modric (37 ans), ce mardi à 19h00 Gmt au Lusail Stadium de Doha. Respectivement finalistes malheureux en 2014 et puis en 2018, l’Argentine et la Croatie tiennent là une belle opportunité de valider un nouveau ticket en finale.Plus que jamais, l’Albiceleste rêve de gagner enfin la Coupe du monde avec son Messi. Pour ce faire, l’Argentine doit écarter ce mardi soir la redoutable Croatie, qui n'a rien à perdre après avoir sorti le Brésil. Deux maestro au firmament de leur art qu’ils démontrent au fil des rencontres de cette coupe du monde Qatar 2022.Cela ne peut plus être un hasard, mais sur sept des huit derniers matches à élimination directe, les hommes de Dalic ont terminé au moins en prolongations. Et, Modric et les siens en sont sortis qualifiés à cinq reprises ! L’Argentine est donc avertie, gare aux tirs au but…Mais attention, selon les stats de Opta Jean, l’Argentine a remporté cinq de ses séances de tirs au but (sur six séances) en Coupe du Monde. Un record dans l’histoire du tournoi. Self-control.