CAN féminine : Six cas positifs au Covid 19 au sein de la délégation sénégalaise

Mauvaise surprise pour les Lionnes, les adversaires du Maroc, ce vendredi en match comptant pour la troisième et dernière journée des phases de poule de la Coupe d'Afrique féminine de football. Les tests Covid, jeudi matin, ont révélé six cas positifs au sein de la délégation de l’équipe nationale féminine du Sénégal, dont Nguénar Ndiaye et tous les membres du staff médical.



« La Fédération sénégalaise de football informe l'opinion qu'il leur a été notifié six cas positifs de COVID 19 au sein de la délégation de l'équipe nationale féminine du Sénégal au Maroc », informe un communiqué. Trois joueuses seraient concernées. Il s'agit de Coumba Sylla Mbodji, Anta Dembélé et Nguénar Ndiaye. Ces joueuses ne pourront pas prendre part à la rencontre du groupe A face au pays organisateur de la CAN 2022.



La Fédé déplore aussi trois membres du staff médical touchés par le Covid-19 : Dr Nbalia Touré, Yacine Dramé (kinésithérapeute) et Khadijatou Ndiaye (kinésithérapeute).