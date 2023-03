CAN U20 : Le Sénégal remporte la finale contre la Gambie (2-0!)

Il a fallu attendre quatre finales jouées pour voir le Sénégal enfin soulever sa première coupe d’Afrique de football dans la catégorie des moins de 20 ans (U20.) Face à la Gambie ce samedi, le derby ouest africain a très tôt choisi son vainqueur avec le but de Souleymane Faye dès la 7eme minute de la finale (1-0.)



Face à l’une des meilleures défenses de cette CAN U20, les lionceaux vont remettre le couvert (2-0) à la 56e avec le but du break inscrit par le Mamadou Lamine Camara qui a profité d’une très bonne déviation de Souleymane Faye, sur un corner de Lamine Camara. Les deux réalisations d’une finale aboutie.



La messe est dite ! Finalement les Gambiens n’ont jamais vraiment été dangereux dans cette partie contrôlée de bout en bout par un Sénégal impérial depuis le début du tournoi. Rarement une sélection aura été aussi dominatrice dans une coupe d’Afrique de football avec un parcours parsemé de succès, sans concéder la moindre défaite encore moins pris un seul but (6 matchs, 6 victoires, 14 buts marqués et zéro but encaissé.) Un record !



Le Sénégal brise enfin le plafond de verre. Apres les échecs répétés de 2015, 2017 et 2019, en finale, le signe indien est enfin vaincu par les poulains du sélectionneur Malick Daf. Avec ce titre de champion d’Afrique acquis en terre égyptien, au stade international du Caire, le Sénégal peut désormais se targuer d’être une grande nation de football.



Le football Sénégalais est a son apogée avec une Razzia jamais réalisée sur le continent : Vainqueur de la CAN des sourds-muets en 2021, Champion d’Afrique de Beach Soccer en 2022, vainqueur de la CAN 2022, vainqueur du CHAN 2023 et enfin victorieux à la CAN U20 en 2023 !