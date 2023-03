CAN U20 : Le Sénégal corrige la Tunisie et s’envole pour sa 4eme finale de l’histoire !

C’est une véritable démonstration de force de la part des Lionceaux qui ont fait étalage de leur science du football pour écarter facilement les aiglons de la Tunisie en demi-finale, ce lundi après-midi.



Sur la pelouse du stade du Canal de Suez, le Sénégal s’est imposé 3-0 avec des réalisations de l’inévitable Pape Demba Diop qui a ouvert la marque sur une superbe frappe, il sera imité par Lamine Camara auteur d’un doublé.



Les Lionceaux préservent leur invincibilité avec une 5eme victoire d’affilée et poursuivent sereinement leur marche pour la conquête du titre. Avec la meilleure défense et la de meilleure attaque de

cette CAN U20, les sénégalais seront en face de la Gambie en ou du Nigeria en finale. Une quatrième finale en l’espace de cinq éditions (2015, 2017, 2019 et 2023.)



Pour le sélectionneur Malick Daf, il est temps de vaincre le signe

indien d’autant plus que ses protégés ont déjà pris le dessus sur le Nigeria lors de la phase de poules (1-0.) Cependant, il faudra se méfier des voisins de la Gambie qui réussissent un très bon tournoi jusque-Là…